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Batman'da refakatçilere 'negatif test' zorunluluğu

DHA

Batman'da refakatçilere 'negatif test' zorunluluğu


Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)BATMAN'da, hastalara refakat edeceklere, son 48 saat içerisinde alınmış koronavirüs negatif testi zorunluluğu getirildi.
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda, hastanelerde tedavileri sürenlere refakat edeceklere 'negatif test' zorunluğu getirildi. Karara ilişkin Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, "Yataklı tedavi kurumlarına yatışı yapılan vatandaşlarımıza refakat edeceklerin son 48 saat içerisinde negatif Covid-19 PCR testinin gerekliliğine; uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilerek imza altına alınmıştır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Batman / Merkez Reşat YİĞİZ
2021-07-29 12:31:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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