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Uzmanlar uyardı: “Yaz ayında saç ekimi yapılmaz algısı doğru değil”

İHA

Uzmanlar uyardı: “Yaz ayında saç ekimi yapılmaz algısı doğru değil”

Saç ekimi uzmanları, yaz aylarında ekim yapılmaz algısının doğru olmadığını, 4 mevsim yapılabildiğini belirtti.
Batman Medikal Saç Ekim ve Estetik Uzmanı Ömer Uğur, ‘Saç ekimi yaz aylarında yapılamaz’ algısının doğru olmadığını belirterek, her mevsim yapılabiliceğini kaydetti. Uzman Uğur, “Şu mevsim daha iyidir bu mevsim uygun değildir söylemleri pek uygun değil. Yaz ayları olduğunda Ömer Uğur Saç Ekim Merkezi sosyal medya hesaplarımız ‘yaz ayında ekim sorularıyla ilgili’ adeta kitleniyor. Aldıkları cevaplarla tatmin olan hastalarımızın birçoğu bu görüşmelerden sonra yaz ayı için saç ekim randevusu talebine bulunmaktalar” dedi.

“Peki doğru mevsim hangisi”
Genelde saç ektiren kişiler, yaz mevsiminde terleme olduğundan enfeksiyondan korktuğunu kaydeden Uzman Uğur, bilinenin aksine olduğunu belirtti. Uzman Uğur, “Saç ekimi işlemi günümüzde mikro cerrahi yöntemlerle yapılır. Bu sebeple saç ektiren kişilerin kafasında herhangi bir dikiş ya da kesik durumu söz konusu değildir. Dolayısıyla iyileşme hızlı olacaktır ve buna bağlı olarak da enfeksiyon riski daha düşüktür. Saç ekiminde önemli olan ekim işlemi sonrası uyulması gereken kurallara dikkat etmek ve uygulamak. Operasyondan sonraki ilk iki haftalık süreç oldukça önemli zira bu dönem kabuklanma evresi yaşanır ve bu kabuklanma evresinde biz uzmanların önerdiği kurallara ve hastanın yapması gereken uygulamalara mutlaka uyum sağlaması gerekir” diye konuştu.

“Güneşten doğru faydalanmalıyız”
Güneşin vücut için tüm vitaminlerin kaynağı olduğunun altını çizen Medikal Saç Ekim ve Estetik Uzmanı Ömer Uğur, fakat doğru saatlerde yararlanılmadığında faydası kadar zararının da bulunduğunu kaydetti. Uzman Uğur, “Ultraviyole ışınları normal saçı bile olumsuz etkilerken ekilen saça da zarar verebilir. Dolayısıyla yaz aylarında saç ektiren kişilerin uyması gereken bazı kurallar var. İşlemden sonraki ilk 15 gün ekim bölgesinde kabuklanmalar olacağı için direkt güneş ışığına maruz kalmamalı ve şapka kullanılmalıdır. Güneş ışınlarının daha dik geldiği 10.0016.00 saatleri arasında dikkat etmekte fayda var” şeklinde konuştu.

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