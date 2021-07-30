Batmanlı minyatür sanatçısı yaptığı maketlerle göz dolduruyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batmanlı minyatür sanatçısı yaptığı maketlerle göz dolduruyor

İHA

Batmanlı minyatür sanatçısı yaptığı maketlerle göz dolduruyor

Batman’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gazisi ve aynı zamanda Türkiye Petrolleri A.Ş'den emekli olan Selahattin Cihan, yaptığı minyatür maketlerle göz dolduruyor.
Türkiye Petrolleri'nden emekli olduktan sonra çocukken hayalini kurduğu maket işine giren Selahattin Cihan, yaptığı minyatür maketlerle tarihi yapılara yeniden hayat veriyor. Batman’da 120 metrekarelik dükkanında kısıtlı imkanlarla yaptığı maketler sanatseverlerin ilgisini çekmeye çalışan minyatür sanatçısı Cihan, bunun için kamu sektöründen destek beklediğini belirterek, “İlk ve orta okulumu Midyat’ta bitirdim. Liseyi Diyarbakır’da okudum. 1975’ten beri Batman’dayım. Türkiye Petrolleri emeklisiyim, Kıbrıs gazisiyim. Emekli olduktan sonra boş duramadığımdan dolayı kişisel mizacım nedeniyle mutlaka bir şeyler yapmam gerektiğine inandım. Türkiye Petrolleri'nde mesleğimiz olan telefon işini bir süre devam ettirdik. Bundan sonra o iş bitince, cep telefonları çıkınca o işi bıraktım. Küçüklükten beri yapabileceğim işler vardı. Hobi olarak başladığım maket işine ölçekli olarak devam ediyorum. Kamu sektörünün bu konuda duyarlığını bekliyorum" dedi.

"Tarihi eserleri yeniden canlandırıyorum"
Cihan, Zeynel Bey Kümbeti, Hasankeyf tarihi eserleri, minare, Malabadi Köprüsü, eski eserler, İmam Abdullah Türbesi gibi eserleri küçük ebatta çalıştığını ifade ederek, "1/1200, 1/500, 1/100 ve 1/50’ye kadar indirmiş durumdayım. Kamu sektörü uygun görürse, destek verirlerse daha güzel şeyler yapacağıma inanıyorum. Gücüm de buna yeter. Şu anda yalnız maddi imkansızlıklar yüzünden daha büyük şeylere girişemiyorum. Batman’ımızda eksik olan bir şey var. Bahçe, parklarda, millet parkımız var, Atatürk parkımız var orada bir minyatür Batman olarak gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Türkiye’nin değişik yerlerinden en güzel eserler, İstanbul'u temsil eden Çamlıca Kulesi olsun, Ayasofya Camii olsun, Sultanahmet olsun, köprüler veya İzmir’den Saat Kulesi, Ankara’nın bir eseri diğer şehirlerden birer eser olmak üzere Batman’ımızın da Hasankeyf’imizin de eserlerini içerisine katacağımız bir bahçeyi düzenlemek istiyorum. Burada 120 metrekarelik bir dükkanda bu işleri yapmaya çalışıyorum. Görüntülerde gördüğünüz eserlerin hepsini kendi çabamla yaptım. Malzeme kısıtlılığı oluyor. Batman’da istediğim malzemeyi bulamıyorum, yoksa daha güzel eserler olur” diye konuştu.
Batman Valisi Hulusi Şahin’in kendisine büyük destek verdiğini ifade eden Cihan, "Sayın Valimiz çok iyi bir bürokrat olduğu için hemen ilgilendiler. Kültür Müdürlüğüne, müzeye falan söylediler. Neticede gelip alımlar falan oldu. İstedikleri eserleri yaptım ve çok memnun kaldılar. Bu arada İstanbul'a gittik. Fuarlara falan gittik. Batman Park’ta fuar açtım. 11 sirkülasyon oldu. Bu işi öğrenmek için mutlaka görmek lazım. Önce görmek, sanat gözü olması lazım kişinin. Heves etmesi lazım yoksa bu işler kolay değil tabii ki her işin bir zorluğu vardır mutlaka" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uzmanlar uyardı: “Yaz ayında saç ekimi yapılmaz algısı doğru değil”
YEREL HABERLER Uzmanlar uyardı: “Yaz ayında saç ekimi yapılmaz ...
Batman’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Batman’da trafik kazası: 1 yaralı
Batman'da refakatçilere 'negatif test' zorunluluğu
YEREL HABERLER Batman'da refakatçilere 'negatif test' zorunluluğu
Kaza yapan göçmenler, kaçmak isterken yakalandı
YEREL HABERLER Kaza yapan göçmenler, kaçmak isterken yakalandı
Batman'da aşı olmayan vatandaşları kanaat önderleri ikna ediyor
YEREL HABERLER Batman'da aşı olmayan vatandaşları kanaat önderleri ...
Batman’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Batman’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Batman - Baykan yolunda saman yüklü tır devrildi
YEREL HABERLER Batman - Baykan yolunda saman yüklü tır devrildi