Batman’da park halindeki araçta yapılan hırsızlık anı kamerada

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Batman'da sabah saatlerinde, belediye kavşağında park halinde olan bir kamyonetten özel eşyaları çalan hırsız güvenlik kameralarına takıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde belediye kavşağında gerçekleşti. Kamyonetini belediye kavşağına park eden vatandaş camları açık unutunca aracın içindeki değerli eşyaları fark eden hırsız, etrafta bulunan insanlara aldırmadan eşyaları çaldı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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