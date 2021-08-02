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LGS'de 500 tam puan alan Suriyeli Dlyar: İdolüm Elon Musk

DHA

LGS'de 500 tam puan alan Suriyeli Dlyar: İdolüm Elon Musk


Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- LGS´de 500 tam puan alan 97 öğrenciden biri olan Suriyeli Dlyar Safo, Batman Fen Lisesi´ni seçti. Mühendis olmak istediğini söyleyen Safo, "İdolüm Elon Musk" dedi.
Ailesiyle birlikte 2015 yılında Suriye´deki iç savaştan kaçıp Siirt Kurtalan´a yerleşen ve Liselere Geçiş Sınavı´nda (LGS) tüm soruları doğru yanıtlayan 97 öğrenciden olan Dlyar Safo, Batman Fen Lisesi´ne kayıt yaptırdı. Sınavda tüm soruları yanıtlayarak 500 tam puan alan Suriyeli Dlyar Safo, ailesine yakın olmak için Batman Fen Lisesi´ni seçti. Galatasaray Lisesi başta olmak üzere birçok özel okulun da davette bulunduğu Dlyar Safo, Siirt´ten Batman´a gelerek Fen Lisesi´ne kayıt yaptırdı. Başarısının sırrını anlatan Dlyar Safo, "Türkiye´de ilkokul 3'üncü sınıfta eğitime başladım. Türkçe bilmiyordum. Okulumuzda açılan Türkçe kurslarına katılarak iki yılda tam olarak Türkçe´yi öğrendim. Türkçe´yi tam olarak öğrendikten sonra 5'inci sınıfta kendimi keşfetmeye başladım. Daha sonra Kurtalan´da Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu´nu kazandım. Orada öğretmenlerim benimle çok ilgilendi" dedi.
HER DENEMEDE DERECE YAPTI
Çok araştırdığını ve okuduğunu belirten Dlyar Safo, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu süreçte ailem ve öğretmenlerim beni hep olumlu yönde yönlendirdi. Öğretmenlerim soru çözümlerimde hep yardımcı oldu. Ben de bilimsel araştırmaları severim ve bu konuda yayınlar okurum. Kurtalan´da girdiğim tüm denemelerde dereceler elde ettim. 4-5 kez il birincisi oldum. Son 1-2 yılda günde ortalama 400 soru çözüp sınava hazırlandım. Babamın ve öğretmenlerimin getirdiği kaynakları kısa sürede bitiriyordum. Sınavda da zorlanmadım ve tüm soruları doğru yanıtlamanın sevincini yaşadım. Hangi liseyi seçeceğim konusunda ailemle ciddi bir araştırma yaptık ve Batman Fen Lisesi´ni seçmeye karar verdik. Şehri ve okulu da çok beğendim. Üniversitede mühendislik okumak istiyorum. Bilişim ve yazılıma ilgim var. İdolüm ise Elon Musk."
'SAVAŞTAN KAÇTIK'
Suriye´nin Kamışlı şehrinden Siirt´in Kurtalan ilçesine yerleştiklerini söyleyen baba Şahzar Safo, "Kaldığımız şehirde ne olacağımız belli değildi. Sabah çıkıp akşam evde olmamızın bile garantisi yoktu. Eşim ve üç çocuğumla Türkiye´ye sığındık" dedi.
Oğlu Dlyar´ın çok azimli bir çocuk olduğunu da kaydeden Safo, "Okulda öğretmenleri onunla çok ilgilendi. Ben de annesiyle birlikte neredeyse 10 günde bir okulda durumunu soruyordum. Kurtalan´da tanıdığımız olan bir kurs merkezinden oğluma sık sık deneme getiriyordum. O da çok kısa sürede bu denemeleri tamamlıyordu. Ben de makine mühendisiyim ama Suriye´de bize hiçbir hak tanımadıkları için çalışamadım. Terzilik yaparak ailemin geçimini sağlıyorum. Oğlumun başarısıyla büyük sevinç yaşadık" dedi.
KARDEŞ DİLAN DA DERECE YAPTI
Dlyar´ın kardeşi Dilan Safo da LGS´de derece yapan öğrencilerden oldu. Sınavda 406 puan alan Dilan Safo da Fatma Aliye Fen Lisesi´ne yerleşmeyi başardı. Kardeşiyle birlikte sınava hazırlandığını anlatan Dilan Safo; "Dlyar ile birlikte sınava hazırlandık. Ben de günde 250 soru çözerek sınava hazırlandım. Çözemediğim sorularda da Dlyar bana yardımcı oldu. Ben de ileride doktor olmak istiyorum" diye konuştu.
BATMAN FEN LİSESİ ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR
Bölgenin en iyi fen liseleri arasında olan Batman Fen Lisesi ise son dönemlerde başarılı öğrencilerin tercih ettiği bir okul oldu. İki yıl önce Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi´nden Fen Lisesi´ne atanan Okul Müdürü İsmet Ürüt´ün ve ekibinin çalışmalarıyla Fen Lisesi, yeniden başarılı öğrencilerin tercihleri arasında yer aldı. Türkiye´deki 97 öğrenciden biri olan Dlyar Safo´nun yanı sıra derece yapan birçok öğrenci de Batman Fen Lisesi´ni tercih etti.DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ
2021-08-02 12:43:08

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