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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da çilek üretimi göçü tersine çevirdi

İHA

Batman'ın Sason ilçesinde daha önce köylerini terk ederek geçimini sağlamak için büyük şehirlere göç eden vatandaşlar, devlet tarafından sağlanan çilek hibe desteği sayesinde köylerine geri dönüyor.

Batman’da çilek üretimi göçü tersine çevirdi

Batman'ın Sason ilçesinde daha önce köylerini terk ederek geçimini sağlamak için büyük şehirlere göç eden vatandaşlar, devlet tarafından sağlanan çilek hibe desteği sayesinde köylerine geri dönüyor.
Sason İlçede 2007 yılında tütün üretimine alternatif olarak GAP idaresi tarafından yüzde 100 hibeli 15 dekarlık alanda 5 çiftçi ile başlayan çilek üretimi, 2019’da bin 400 dekarlık alanda 350 çiftçi tarafından yapılıyor. İlçeye bağlı Yeniköy, Tire, Cevizli, Köprübaşı, Kelhasan, Sebane ve Dereköy köylerinde yaşayan bazı vatandaşlar tütünün kaldırılmasıyla başta İstanbul başta olmak üzere geçimlerini sağlamak amacıyla büyük şehirlere göç etmiş ve hatta bazı köyler tamamen boşaltılmıştı. 2007’de devlet tarafından yüzde 100'e varan hibeli destekler ve her geçen yıl artarak devam eden çilek bahçeleri kurulumu sayesinde köylüler tersine göç başlatarak köylerine geri dönmeye başladı.
Devletin verdiği çilek desteği sayesinde büyük şehirlere göç eden ailelerin köylerine geri dönerek kendi çilek bahçelerinde çalıştığını belirten çilek üreticisi Mehmet Çaça, devletin çiftçilere her türlü desteği sağladığını belirtti. Çaça, “Sason ilçesinde tütünün kaldırılmasıyla alternatif proje arayışına geçtik. O dönem ilçe kaymakamının desteğiyle deneme amaçlı 3 aileyle çilek ekimine başladık. O projeler devam etti. Her geçen yıl gelişerek devam eden çilek üretimi bir çok aileye ekmek kapısı oldu. 1 dönüm çilek bahçesinde 12 bin lira gelir elde ediyoruz. Şu anda Sason genelinde 2 bin dönüm üzerinde çilek üretimi yapılmaktadır. Daha önce geçimimizi sağlamak için Ordu’ya, İstanbul'a, Antalya’ya çalışmak için gidiyorduk. Şimdi bir nevi tersine göç başlamış oldu. Bu projeler sayesinde başka illere giderek çalışmak zorunda kalmıyoruz. Kendi evimizde, kendi bahçelerimizde çalışarak geçimimizi sağlıyoruz. Artık batı illerine gitmek zorunda değiliz. Çilek bizim için geliri çok iyi olan bir kaynaktır” dedi.

“Antalya’ya domates toplamaya gidiyorduk, artık kendi işimizi yapıyoruz”
Daha önce geçimlerini sağlamak için Antalya’ya domates toplamaya gittiklerini belirten tarım işçisi Merdiye Bayındır, “Çilek üretiminin geliri çok iyi. Bizim için çok fayda sağladı. Batı illerine gitmek zorunda kalmıyoruz artık. Daha önce Antalya’ya domates toplamaya gidiyorduk, Ordu’ya gidiyorduk. Oraya buraya gitmek zorunda kalıyorduk, artık hiç gerek kalmadı. Kendi işimizde, kendi bahçelerimizde çalışarak geçimimizi sağlıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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