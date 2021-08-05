Günde en az iki buçuk litre su tüketilmeli Uzmanlar, sıcak hava ile ilgili uyarıda bulundu

Batman’da görev yapan Dahiliye Uzmanı Doktor Mustafa Güneş, artan sıcak havalarla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Doktor Mustafa Güneş, vatandaşları aşırı sıcaklara karşı uyararak, çocukların, tansiyonu bulunan hastaların, diyabet hastalarının, özellikle sabah 10.00 ile 15.00 saatlerinde dışarıya çıkmamaları tavsiyesinde bulundu. Sıcak havaların olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkat çeken Uzman Doktor Güneş, “Yaz sıcaklarının yoğun yaşandığı bir bölgedeyiz. Özellikle 4 yaş altı çocuklar, yaşlı hastalar, diyabet, tansiyon, böbrek hastalıkları, kalp damar hastalıkları gibi astım koah gibi kronik hastalıklar özellikle dikkat etmesi gereken risk grubu hastalarımız. Bunun yanında hamileler, emzirenler, açık tenliler, kilolular, açıkta çalışan vatandaşlar risk grubu oluşturmaktadır. Yazın sıcaklığın artmasıyla insan vücudu terle su ve elektrolit kaynağı sebep olmaktadır. Bunlar halsizlik, bitkinlik, yorgunluk gibi semptomlar bunun yanında vücutta yanıklar ekseriyetle sıcak çarpması dediğimiz vücudun terleyememesi, vücut sıcaklığın aşırı yükselmesi, baş dönmesi, baş ağrısı, bilinç kaybına giden ciddi bir tabloya da yol açabilir. Burada acil müdahale edilmesi gereken bir durum var. Direk hastayı acile götürüp tedavi altına almak gerekiyor. Burada özellikle vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Dikkat edilmesi gereken hususlar var. Güneş ışınlarının dünyaya dik geldiği açıları olan saat 10.00 ile 15.00 arasında özellikle dışarıya çıkılmamasını öneriyoruz. Bunun yanında açık elbiseler, vücutta teri emebilen ince elbiseler öneriyoruz. İlle de çıkılacaksa muhakkak güneş kremi sürülmeli, vücudu, zararlı güneş ışınlarından korumak hem foto yaşama hem kanseri engellemek için bunu kullanmalıyız. Etrafı geniş şapkalar takmalı yine gözü zararlı ışınlardan koruyan güneş gözlükleri takmalıdır” diye konuştu.



“Günde en az iki buçuk litre su tüketilmeli”

Günlük normal insanların bile yaklaşık iki veya iki buçuk litre sıvıya ihtiyacı bulunduğunu ifade eden Güneş “Aşırı terlemeyle kaybettiğimiz suyu yerine koymamızın için günde en az iki buçuk litre su tüketilmeli. Bunun yanında terleme de varsa minareli sıvılar da tüketilmesi gerekiyor. Bir diğer husus da özellikle vatandaşlarımızın yemek konusunda taze meyve sebzelerin ve baklagillerin tüketilmesi hususu önem arz etmektedir. Aşırı karbonhidratlardan, yağlı gıdalardan kaçınılması gerekiyor. Bunun yanında eğer egzersiz planlanıyorsa bunu daha çok akşam saatlerinde yapmasını öneriyoruz. Önerdiğimiz egzersizler de, yürüyüş, bisiklet ve akşama doğru da yüzme de olabilir. Bunların yanında klimalı ortamlarda özellikle kuru ve sıcak bir bölgedeyiz. Eğer klimaları çalıştıracaklarsa muhakkak 23 26 derecelerde olması gerekiyor ve nemli özelliği aktive olması gerekiyor. Özellikle bu hususa dikkat etmek gerekiyor. Bunların yanında özellikle vatandaşlarımızın serinlemek için arada yüzüne, boyuna, ensesine soğuk suyla yıkamaları öneriyoruz. Gün içerisinde sık sık duş almalarında sakınca yok” dedi.



“Çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar özellikle doktor kontrolünde olması gerekiyor”

Araçlarını park ederken gün içinde çocukları, özellikle bebekleri, engellileri ve hayvanları içeride bırakmamalarını söyleyen Uzman Doktor Güneş “Özellikle dikkat edilmesi gereken bir husus daha var vatandaşlarımız, araçlarını park ederken gün içinde çocukları, özellikle bebekleri, engellileri ve hayvanları içeride bırakıp gidiyor. Kısa sürede oradaki hem sıcaklık artışı hem de havasız ortam ölüme kadar ciddi tablolara yol açabilmektedir. Bu hususa özellikle dikkat etmek istiyorum. En son olarak da özellikle bu risk grubundaki çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar özellikle doktor kontrolünde olması lazım. Kontrollerini kaybettiği bir durumda muhakkak tedavilerinde bir değişikliğe gitmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın özellikle 10.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkmamasını öneriyoruz” şeklinde konuştu.

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