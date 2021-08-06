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Kozluk’ta arıcılar, tam donanımlı karavanlarda bal üretecek

İHA

Kozluk’ta arıcılar, tam donanımlı karavanlarda bal üretecek

Batman'ın Kozluk ilçesinde 'Arı ve Arıcı Güvende' projesi kapsamında arı besiciliği yapan 7 arıcıya tam donanımlı karavan ve arı kovanı verildi.
Kozluk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından GAP İdaresi ve İl Özel İdaresi finansman desteği ile hayata geçirilen 'Arı ve Arıcı Güvende' projesinin ekipman teslimi Batman Valisi Hulusi Şahin ve GAP Bölge İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz’ün katıldığı törenle yapıldı. Karavan anahtarı teslim töreninde konuşan Vali Şahin, “Arıcılık alanında Sason ve Kozluk ilçelerimizde iptidai şartlarda arıcılık yapan kardeşlerimiz, vereceğimiz bu karavanlarla daha insani bir yaşam imkanı bulabilecekler. Projede emeği geçen başta GAP bölge kalkınma idaresine, Batman il özel idaresine, Kozluk kaymakamımıza, ilçe tarım ve orman müdürlüğüne ve özellikle projeyi yürütecek üreticilerimize teşekkür ederim, vereceğimiz ekipmanların üreticilerimize bol kazanç getirmesini dilerim” dedi.
Bal üretiminde kalite ve verimi artırmak ile gençleri arıcılık faaliyetlerine özendirmenin hedeflendiği proje kapsamında, Kozluk ilçesinde 7 arıcıya güneş enerjisi paneli ile donatılmış ve gerekli elektrik enerjisini üreten sistemi bulunan 7 adet karavan ve arı kovanları törenle teslim edildi.

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