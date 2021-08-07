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Batman Barajı'nı besleyen Sason Çayında tehlike sinyalleri

İHA

Batman Barajı'nı besleyen Sason Çayında tehlike sinyalleri

Batman'ın Sason ilçesinde bulunan ve Batman Barajı'nı besleyen Sason Çayı, aşırı sıcaklardan dolayı yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi.
Her yıl ilkbaharda coşan Sason Çayı bu yıl kuruma noktasına geldi. Geçtiğimiz yıllarda havzasına sığmayarak taşan Sason Çayı etrafındaki ekili alanlara da zarar verirken, bu yıl havaların kurak gitmesi nedeni ile kurumaya yüz tuttu. Bu durum bölgedeki vatandaşların da tedirgin olmasına neden oldu. Her yıl ilkbaharda 2 bin 973 metre yükseklikteki Mereto Dağındaki karların erimesiyle oluşan su ile beslenen Sason Çayı, Batman'daki baraja kadar akarak barajı besleyen ana arterlerin de başında geliyordu. Çay suyunun çok azalması çevre köylerde yaşayan vatandaşları da endişelendirmeye başladı.
Çay çevresinde yaşayan köylüler aşırı sıcaklar nedeniyle çayın kuruma tehlikesi geçirdiğini ve çayın kuruması halinde tarlaların susuz kalacağını, hatta hayvanlarının da su ihtiyacının karşılanamayacağından endişelendiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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