Batman’da hırsız marketin demir raflarını çaldı

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Batman'da sabah saatlerinde bir marketin demir raflarını çalan hırsız, marketin güvenlik kamerasına takıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Batman Çamlıca Mahallesi'nde gerçekleşti. Hırsız, kepenkleri bozulan marketten demir rafları çalarken olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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