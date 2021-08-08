Batman’da hırsız marketin demir raflarını çaldı

Batman'da sabah saatlerinde bir marketin demir raflarını çalan hırsız, marketin güvenlik kamerasına takıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Batman Çamlıca Mahallesi'nde gerçekleşti. Hırsız, kepenkleri bozulan marketten demir rafları çalarken olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.