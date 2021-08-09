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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da aranan şahıslar yakalandı

İHA

Batman’da aranan şahıslar yakalandı

Batman'da çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 7 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışmalar yaptı. Aranan şahısların yakalanması için çalışmalar kapsamında H.I., İ.A., M.İ., E.A., C.T, H.G. ve A.K. ekiplerce yakalandı. Yapılan sorgulamada hapis cezası bulunan şahıslar yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.A. adlı kadın ise doktor raporunda hamile olduğu için tutuklanması ertelendi. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından huzur ve güvenin sağlanması amacıyla her daim tüm il genelinde suç ve suç unsurlarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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