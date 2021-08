Batman Üniversitesi Sason MYO iki alanda eğitim verecek

Batman Üniversitesi Sason Meslek Yüksek Okulu (MYO) bu yıl Eser Koruma ve Organik Tarım Programında öğrenci kabulüne ve öğrenci eğitimine hizmet sunacağını belirtti.

Batman Üniversitesi Sason MYO Müdürü öğretim üyesi Dr. İbrahim Selçuk Kuru, “20212022 eğitimöğretim yılı için üniversite adaylarını Sason Meslek Yüksek okulu Eser Koruma ve Organik Tarım Programında aramızda görmek bizleri mutlu edecektir. Eser Koruma Programına gelecek öğrencilerimiz taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının, arkeolojik alanların, tarihi eserlerin restorasyonu, onarımı ve gelecek nesillere aktarılmasında alanlarında uzman teknik eleman olarak mezun olacaklardır. Organik Tarım Programından mezun olan öğrencileri ise günümüz dünyasında oldukça talep gören organik tarım ürünlerinin yetiştirilmesi işlemlerinin her aşamasında alanında uzman organik tarım teknikerleri olarak çalışabilmektedir. Her iki programdan mezun olan öğrencilerimizin birçok alanda istihdam olanakları olmasının yanı sıra kendi imkanlarıyla KOSGEB, Kalkınma Ajansları, AB Programları, Genç Çiftçi projelerinden yararlanıp kendi işletmelerini kurabilme imkanına sahip olabilirler. Meslek yüksek okulumuza kayıt yapan öğrencileri her zaman kendi evlerindeymiş gibi hissettirecek bir ortam oluşturma gayreti içerisinde olduk. Öğrencilerimizi, aileleri tarafından bizlere emanet edilmiş birer eğitim neferi olarak görüyoruz” dedi.

2021YKS tercih işlemleri 5 Ağustos’ta başlamış olup, 20 Ağustos 2021 saat 23.59’de sona erecek.

