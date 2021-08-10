Batman’da nakliyat kamyonu çukura düştü

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Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Batman Belediyesi tarafından yürütülen altyapı ve yenilenme çalışması nedeniyle açılan çukura nakliyat kamyonu düştü.

Edinilen bilgilere göre olay, Batman Gap Mahallesinde meydana geldi. Nakliyat kamyonu nakliye için eve yanaşınca altyapı çalışması için kazılan yolda oluşan çukura düştü. Batman Belediyesinin yaptığı yol çalışmalarında hiçbir uyarı levhasının bulunmaması dikkatlerden kaçmadı.

Kaza sonrası araçta maddi hasar meydana geldi.

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