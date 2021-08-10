Lokantaya girip kasadan para çaldı, güvenlik kameralarına yakalandı

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Batman'da bir lokantaya girip kasadan para çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi lokantanın boş olduğunu fırsat bilip içeri girdi. Hırsız, kasadan parayı aldıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaşıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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