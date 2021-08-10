'Yeni inekler geldi mi' şifresiyle fuhuş yapanlara operasyon: 2 tutuklama

Batman’da 'Yeni inekler geldi mi', 'Yemek var mı' şifreleriyle 6 mağdura fuhuş yaptırarak geçimini sağlayan 2 kişi tutuklandı.

Batman’da düzenlenen fuhuş operasyonuna ilişkin emniyet müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğimize bağlı ekipler tarafından ilimizde fuhşun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; fuhuşa aracılık ve yer temin eden şahıslara yönelik detaylı çalışma başlatılmış, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik takip yapılarak başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli şahsın ilimizde ve diğer illerde geçimini fuhuş ile sağlayan kişilere müşteri ve yer temini yaptıkları tespit edilmiştir. Müşterilerin şüpheliler ile 'Yemek var mı?, Yeni inekler geldi mi?' şeklinde şifreli konuştukları, güvene dayalı ilişki kurdukları, tanımadıkları kişiler ile iletişim kurmadıkları tespit edilmiştir. Bu kapsamda fuhuş yaptığı tespit edilen 6 mağdur şahsa idari işlem uygulanmış, yakalanan 2 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

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