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STK temsilcileri Batman halkına aşı konusunda bilgilendirici broşür dağıttı

İHA

STK temsilcileri Batman halkına aşı konusunda bilgilendirici broşür dağıttı

Batman'da faaliyet yürüten Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri, halka aşı çağrısında bulunarak bilgilendirici broşürler dağıttı.
Turgut Özal Bulvarı üzerinde bir araya gelen STK temsilcileri üyeleriyle birlikte aşı konusunda hazırlanan bilgilendirici broşürleri vatandaşlara ve esnafa dağıttı. Yaklaşık 50 bin broşür dağıtan STK temsilcileri vatandaşlara aşının önemini de anlattı. STK temsilcileri adına açıklamada bulunan STK temsilcisi Hasan Argunağa, 30'a yakın STK temsilcileri bir araya gelip Batman aşı İnisiyatifi oluşturduklarını söyledi. Batman'da her geçen gün artan korona virüse karşı aşının önemini anlatmak ve toplumsal duyarlılık adına caddelerde ve sokaklarda 50 bine yakın broşür dağıttıklarını ifade eden Argunağa, “Batman’da değişik görüşlere sahip sivil toplum örgütleri olarak Batman aşı inisiyatifi adı altında bir araya geldik. Birkaç toplantı yaptık. Halkımızın aşı olmaması nedeniyle çok kötü durumdayız. Şu anda Batman’daki hastaneler, yoğun bakımlar dolmuş durumda. Büyük ekseriyetle dünyadaki bilim insanları aşının bir çare olduğunu söylüyorlar. Biz de Batman'daki değişik sivil toplum örgütleri olarak bu kampanyayı yürütüyoruz. Çünkü Batman’da aşılama oranı son derece düşük ve Türkiye'de en çok ölümlü vakaların olduğu kentlerden birisiyiz. O nedenle biz böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdik. Batman’daki halkımızı her kesimi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Aşı bir tedbirdir. Benim düşünceme göre şafi olan Allah'tır. Allah insanlara şifa verir ancak aşı da bir tedbirdir. Bu tedbir için halkımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Tedbir bizden takdir Allah'tan” dedi.

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