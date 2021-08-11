Batman'da 13 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi tutuklandı

Batman’da suç işlemek için örgüt kurma, kasten yaralama, hırsızlık ve benzeri 13 ayrı suçtan hakkında tutuklama kararı bulunan cezaevi firarisi, yapılan sıkı takip sonucunda JASAT ekipleri tarafında yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kasten yaralama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve hırsızlık gibi 13 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan ve 8 yıl önce ceza evinden kaçtığı tespit edilen M.Ş.T. (26) İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından fiziki takibe alındı. Hürriyet Mahallesi Şerzan Kurt Parkında bulunduğu belirlenen M.Ş.T. düzenlenen operasyonla yakalandı. Firarinin yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.