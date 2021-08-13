Karın ağrısı şikayeti ile gittiği hastaneden cansız bedeni çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karın ağrısı şikayeti ile gittiği hastaneden cansız bedeni çıktı

İHA

Karın ağrısı şikayeti ile gittiği hastaneden cansız bedeni çıktı

Batman'da karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran 24 yaşındaki bir kişiye müşahede odasında serum takıldı. Talihsiz adam, bir süre sonra hayatını kaybetti.
Batman’da tekstil işinde çalışan 24 yaşındaki Ahmet Gürel, önceki gün öğle saatlerinde rahatsızlanınca iş yerinden izin alarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Karın ağrısı çektiğini belirten talihsiz gence serum yapması istendi. Müşahede odasında serumu takan ve bir sedyeye uzanan Ahmet Gürel’in uzun süre hareketsiz yattığını ve vücudunun morardığını fark eden temizlik görevlisinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen doktorlar gence ilk müdahaleyi yaptı. Yaklaşık yarım saat boyunca kalp masajı yapılan talihsiz genç, kurtarılamadı.
Asri mezarlıkta gözyaşları arasında defnedilen Ahmet Gürel’in babası Sadık Günel, olaya hala inanamadıklarını belirterek, ''Çocuğum bu güne kadar bir ağrı kesici bile almış değil. İş yerinde rahatsızlanarak tek başına hastaneye gidiyor. Doktora muayene oluyor ve serum veriyorlar. Üç saat sonra beni aradılar ve kalp masajı yapıldığını belirttiler. 15 dakika sonra ise yeniden arayarak ‘Başınız sağ olsun’ dediler. Savcı otopsi yaptı ve oğlumun iç kanama sonucu öldüğünü belirttiler. Bunun nasıl olduğunu anlamış değiliz'' dedi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Batman’da trafik kazası: 1 yaralı
Batman’da son 7 ayda 830 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Batman’da son 7 ayda 830 trafik kazası meydana geldi
Batman’da sulama kanalına düşen çocuk Özel Harekat polislerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Batman’da sulama kanalına düşen çocuk Özel Harekat ...
Batman’da pazar yerlerinde esnafa HES kodu sorgulaması başlatıldı
YEREL HABERLER Batman’da pazar yerlerinde esnafa HES kodu ...
Batman'da 13 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi tutuklandı
YEREL HABERLER Batman'da 13 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi ...
Garzan jandarma karakolu konteynerda değil, tam donanımlı binada hizmetini sürdürecek
YEREL HABERLER Garzan jandarma karakolu konteynerda değil, tam ...
STK temsilcileri Batman halkına aşı konusunda bilgilendirici broşür dağıttı
YEREL HABERLER STK temsilcileri Batman halkına aşı konusunda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.