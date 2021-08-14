Batman’da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

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Batman'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Cudi Mahallesi'nde meydana geldi. Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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