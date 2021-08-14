Mustili olarak sosyal medyada bilinen Mustafa Gülen'in kurmuş olduğu Mustili Medya Ajansı, 'Yılın Starları 'ödül töreninde yılın en başarılı sosyal medya ajansı seçildi.

Tuğba Özay ve Emre Buga'nın sunuculuğunu yaptığı ödül töreninde, Mustafa Gülen, geçirdikleri zorlu dönemde sosyal medyanın gücünü en iyi şekilde kullanabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Gülen, ajansın canlı yayın sektöründe 4. yılını kutladığını ve dünya üzerinde yeni trend olan kazanç sektörünün Türkiye'de de en güvenli ve en doğru şekilde ilerlemesi için bir çok canlı yayın platformuyla çalışarak bu süre içerisinde dört binin üzerinde yayıncı temin ettiklerini belirtti.

Canlı yayın platformlarında hem yayıncı hem destekçi hem de ajans olarak birçok yarışma, oyun ve çekiliş içerikleri geliştirerek hem kendisi hem de ajans bünyesinde bulunan yayıncılarına içerikler sunuyor. Yayıncıların ay boyunca yaptığı yayınlarda kazandıkları sanal hediyeler kadar kazanç sağlayabildikleri bu sektör, Türkiye'de de son zamanlarda oldukça revaçta.

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