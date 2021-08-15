Batman'da gıda maddesi taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batman’da meyve ve sebze taşıyan minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Batman’a bağlı Gercüş Esentepe köyünde meydana geldi. Sebze ve meyve taşıyan 73 AE 479 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.