Batman’da kafeye giren hırsız güvenlik kamerasına takıldı

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Batman'da sabah saatlerinde bir kafeye giren hırsız kasadan paraları çalarken güvenlik kamerasına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Batman kent merkezinde sabah saatlerinde gerçekleşti. Hırsız, elindeki cep telefonu feneriyle kafeye girip kasadan paraları çalarken görüntülendi. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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