Buzağıyı otomobilin arka koltuğunda taşıtı; o anlar kamerada

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Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN'da bir buzağının otomobilin arka koltuğunda taşındığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kent merkezinden Diyarbakır yönüne giden otomobilin arka koltuğundaki buzağıyı görenler cep telefonlarını çıkarıp kayda aldı. Sürücü, diğer araçlarda seyahat eden kişilerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda kişi tarafından izlendi.DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN

2021-08-18 11:39:08



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