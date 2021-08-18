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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Saç ekimi merkezleri yurt dışından büyük ilgi gördü

İHA

Saç ekimi merkezleri yurt dışından büyük ilgi gördü

Saç ekimine ilgi her gün artıyor. Sağlık hizmeti almak için yurt dışından ve yurt içinden gelenlerin en çok tercih ettiği uygulama saç ekimi ve estetik, Türkiye’de Sağlık Turizminde en çok saç ekimi tercih ediliyor.
Yurt dışından yıllık 10 bin kişi ağırlanan danışanı ile Uğur sağlık grubu Avrupa’nın ve Arap ülkelerinin gözbebeği oldu. Son 10 yılda gözlemlenen artış ise yüzde 4 ile yüzde 10 oranında. Uğur Sağlık Grubu Yöneticisi ve Saç Ekim ile Estetik Uzmanı olan Ömer Uğur, yurt dışından gelen yılda ortalama 10 bin danışanın yaklaşık yüzde 70’inin saç ekimi yüzde 30’u ise estetik için merkezlerine geldiklerini belirtti. Uğur, “Ülkemiz için sıkıntılı bir dönem olmasına rağmen sağlık turizmini yapmaya devam ediyoruz. Birçok otel müşteri kaybederken biz danışan sayımızı yüzde 20 oranında artırdık. Dünya genelinde sağlık alanında Türkiye bir çok ülkeden ileride saç ekiminde son teknoloji kullanılıyor. Saç ekiminde çok ciddi adım atan Amerika olmasına rağmen Amerika’dan dahi saç ekimi danışanı geliyor. Avrupa birliği ülkelerinde danışanlar başta olmak üzere körfez ülkeleri Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Dubai, Rusya, Balkan ülkeleri olmak üzere birçok danışan ülkeden danışan merkezimize geliyor. Dünya’daki birçok sıkıntılara rağmen farklı ülkelerden saç ekimi ve estetik için Türkiye’yi tercih etmeye devam ediyor. Güzelleşmek için Türkiye’yi tercih ediyorlar. Bu sektörde ülke bazında baktığımızda yüzde 65 olarak Ortadoğu başta geliyor. Ülkemize ve ülkemizin geleceğine çok güveniyoruz, bu nedenle ülkemize yatırım yapıyoruz. Yurtdışından insanları ülkemize getirerek döviz girişi sağlıyoruz. Bunlarla kalmayıp coğrafi güzellikleri anlatarak, ülkemizin tanıtım çalışmalarına katkıda bulunuyoruz” dedi.

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