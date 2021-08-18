Batman’da kontrolden çıkan otomobil çaya düştü: 1 yaralı

– BatmanKozluk karayolunda kontrolden çıkan otomobil takla atarak Batman Çayı’na düştü, kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, BatmanKozluk karayolunda meydana geldi. Kozluk istikametinden Batman’a gelen 72 AAR 076 plakalı Civan T. araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak Batman Çayı’na düştü. Diğer sürücüler kazayı fark edince hemen müdahalede bulunup araç sürücüsünü çaydan çıkartıp durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan Civan T. Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı. Güvenlik güçleri ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.