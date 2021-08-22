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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da obezite oranı yükselişte

İHA

Batman’da obezite oranı yükselişte

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını sürecinde evde geçirilen zamanın artması obeziteye davetiye çıkartıyor. Uzmanların istatistiklerine göre obezite oranlarının hızla yükseldiği şehirlerden biri de Batman olarak kayıtlara geçti.
Özellikle pandemi döneminde spor salonlarının da kapanmasıyla evde kendini izole eden vatandaşlar yeterince hareket edememeleri nedeniyle hızla kilo almaya başladı. Obezite ile savaşan diyetisyenlerin dikkat çektiği bir diğer nokta ise internette veya yetkisiz yerlerde satılan sahte zayıflama ilaçları oldu. Son zamanlarda Batman’da obezite oranının yükseldiğini söyleyen diyetisyen Hülya Özel, obezite hastalığının kişileri ölüme kadar götürebildiğini belirtti. Özel, "Obezite tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve ilimizde de hızla artan bir hastalıktır maalesef. Dünya sağlık örgüne göre zaten en çok ölüm olan 10 tehlikeli hastalıklardan bir tanesi. Özellikle pandemi ile beraber eve kapanmalar ve yeme içmeler arttı. Dışarda geçirilen vakit azaldığı için, hareketlilik azaldığı için kilo artışı söz konusu. Bu oranda da yüzde elliye yakın bir artış var. Özellikle Batman’da son iki aydır gelen talep çok fazla. Daha fazla kilo problemi olan kişiler artığı için diyette ondan sonra zayıflamaya olan eğilim daha da arttı. Bu süreçte hızlı zayıflama isteyen kişilerin ilk başvurduğu yollardan bir tanesi de, internette satılan zayıflama ilaçları, zayıflama çayları bu örnekler çoğaltılabilir. Bunlar tamamen güvenilir değil, yanlış bir uygulama. Kişi ilk başta kendisini bilmeli, kendi sağlık durumuna ve özellikle uygun bir program yapması gerekli. Hızlı bir sihirli değneği bulmak, aramak yanlış. Çünkü bir anda gelmeyen bir şeyin bir anda gitmesi de mümkün değil. Biraz daha zaman ve çaba istiyor. Bu dönemde özellikle bu talep artmakla beraber kişilerdeki sağlık problemleri de yine aynı şekilde artıyor. Çünkü internette satılan ya da merdiven altında satılan bu ilaçlar zayıflama çayları bitkisel ürün diye tanıtılan diğer ürünler daha çok kişinin tokluk metabolizmasını etki ederekten bir daha mutluluk hormonunu artırmakla beraber kişiyi biraz daha tok sağlıyor. Bu da kişilerin biraz daha kilo vermesine katkıda bulunuyor. Ama etiketlerinde yazılmasa dahi içlerindeki bulunan kimyasal maddeler nedeniyle. Özellikle sibutramin maddesinin olması kişinin daha hızlı kilo vermesini sağlıyor, ama aynı zamanda sağlığına etki ediyor. Özellikle başta kalp olmak üzere tansiyon, böbrek, karaciğer gibi organların işlevini bozuyor ve ölüme kadar giden vakalarımız maalesef var” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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