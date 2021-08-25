Batman’da altyapı çalışmasında doğalgaz borusu patladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batman kent merkezinde altyapı çalışması sırasında, iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı. Yolu kapatan ekipler, boruyu onarmak için çalışma başlattı.

Batman Şafak Mahallesinde altyapı çalışması sırasında iş makinesi, yolun altından geçen doğalgaz borusunu patlattı. İhbar üzerine bölgeye doğalgaz firmasından ekipler sevk edildi. Cadde üzerinde meydana gelen patlama nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, borudan sızan gaz nedeniyle ekipler güvenlik önlemi aldı. Doğalgaz firması yetkilileri, sızıntıyı önlemek için büyük çaba sarf etti. Patlama nedeniyle kendilerini dışarıya attıklarını belirten vatandaşlar, olay nedeniyle büyük panik yaşadıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.