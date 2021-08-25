Batman’da 1 haftada 40 kişi hayatını kaybetti

Batman’da son bir ayda artan vaka sayılarıyla birlikte ölüm oranları da yükseldi, son 1 hafta içerisinde aralarında gençlerin de bulunduğu toplam 40 vatandaş hayatını kaybetti.

Batman’da 2 ay öncesine kadar Covid19 salgın hastalığıyla mücadelede en düşük iller arasında yer alırken kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte günlük vaka sayısında patlama oldu. Şu an Covid19 salgın hastalığı günlük 650700 bandında seyrederken, hastanelerde doluluk oranı neredeyse yüzde yüze ulaştı. Son bir haftada aralarında Batman dışından da gelenlerle birlikte ve yaşı genç olanların da olduğu 40 kişi hayatını kaybetti.

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