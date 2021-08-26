Gercüş'te traktör devrildi; 2 çocuk yaralı

GERÇÜŞ (Batman), (DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu Ş.T. (16) ve A.S. (7) yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Hisar köyünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 AF 761 plakalı traktör, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, traktördeki Ş.T. ve A. S. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER
2021-08-26 10:00:56
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