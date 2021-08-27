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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batmanlı engelli milli yüzücüden gururlandıran başarı

İHA

Batmanlı engelli milli yüzücüden gururlandıran başarı

Batmanlı milli yüzücü Yusuf Oğur, Gaziantep'te düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonasında 3 altın ve 3 gümüş madalya kazanarak büyük başarı elde etti.
Gaziantep’te düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası, 32 ilden 48 Kulüp ve 143 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası'na katılan 1955 Batman Belediyesi milli yüzücüsü Yusuf Oğur, S4 klasmanında, 6 stil yarışta müsabaka sürecinde, 200 metre serbest, 100 metre serbest, 150 metre ferdi karışık, 50 metre serbest, 50 metre kurbağalama, 50 metre sırtüstü şeklinde yarışarak 3 altın ve 3 gümüş madalya kazandı.

Hedefi milli forma ile uluslararası alanda başarı
En büyük hedefinin milli formayla uluslararası başarı elde etmek olduğunu kaydeden Oğur, "2017’de başladım yüzmeye. Batman Belediyesi adına yüzüyorum. En son Gaziantep’te yüzdüm. 3 altın 3 gümüş madalya olmak üzere toplam 6 madalya aldım. Zorlu bir süreçti, havuzda bazı sıkıntılar vardı. Bu sıkıntılardan dolayı antrenmanlarımız aksadı. Buna rağmen evde olsun havuzda olsun ya da kara antrenmanıyla hazırlandık. 3 altın 3 gümüş madalya aldım. Daha önce ben Yunanistan ve Belarus'ta da yarışmalara katılmıştım. Yunanistan dünya serisinde 3 altın 3 gümüş madalya almıştım yine. Belarus'ta da 1 altın madalya almıştım. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına yüzüyordum. Valimiz Hulusi Şahin Batman’a gelince beni davet etti Batman’a. 'Gel kendi memleketin adına yarış' dedi. Ben de valimizin desteği ve teşvikleri ile Batman adına tekrar yarışmaya başladım. 1 yıla yakındır burada Batman adına yarışıyorum ve bu kısa süre içinde 3 altın ve 3 gümüş madalyayı Türkiye şampiyonasında aldık. Hedefimiz de 2022’de düzenlenecek olan dünya şampiyonasında barajları geçip milli takım adına tekrar dünya yarışlarına katılıp orda da uluslararası başarı elde edip tekrar ülkemize dönmektir. En büyük hedefim şu an uluslararası başarıdır. 3 ayımız var barajları aşmak için bu üç ayı sıkı bir şekilde çalışacağız hocamızla birlikte. İnşallah barajları aşıp tekrar milli takıma davet ediliriz ve milli takımda tekrar milli formayı giyip tekrar yarışmak bize nasip olur" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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