Batman’da kalp krizi geçiren covidli hasta entübe edilmeden bypass ameliyatı ile hayata döndürüldü İlk defa covidli bir hasta ameliyat edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da kalp krizi geçiren covidli hasta entübe edilmeden bypass ameliyatı ile hayata döndürüldü İlk defa covidli bir hasta ameliyat edildi

İHA

Batman’da kalp krizi geçiren covidli hasta entübe edilmeden bypass ameliyatı ile hayata döndürüldü İlk defa covidli bir hasta ameliyat edildi

Batman’da özel bir hastanede covid tedavisi görürken kalp krizi geçiren 78 yaşındaki Remziye Ökmen isimli hastanın çalışan kalbinde tıkalı üç damarına bypass ameliyatı yapılarak hayata döndürüldü.
Batman’da korona virüse yakalanan ve tedavi görürken kalp krizi geçiren 78 yaşındaki Remziye Ökmen, özel bir hastaneye getirildi. Hastayı sevk alan Kalp ve Damar Cerrahisi Op. Dr. Afşin Yaveri hastayı covidli olduğu için entübe etmeden yüksek trokal epidural anestezi tekniğiyle ameliyata alarak çalışan kalpte tamamen tıkalı üç damarı açmayı başararak Remziye Ökmen isimli hastayı yeniden hayata döndürdü. Başarılı ameliyatı yapan Op. Dr. Yaveri, “Hastamız 78 yaşında covid tedavisi gördüğü merkezde geçirdiği kalp krizi üzerine yapılan bir Koroner Anjiyografi var. Bu işlem sonunda da acil ameliyat olması gerektiğinden bize sevk edildi. Biz ameliyatı covid olduğu için entübe etmeden nasıl yapabiliriz diye konuştuk ve yüksek trokal epidural anestezi dediğimiz bir teknikle boyundan aşağı uyuşturacak şekilde ameliyata hazırladık. Çalışan kalpte üç damarına bypass ameliyatı yapıldı. Ameliyattan sonra takibini covid yoğun bakımında yaptık. PCR’ı negatife dönünceye kadar covid yoğun bakımdan çıkıp serviste takip edildi. Sonra PCR negatifleşince de aşağıya aldık. Yarın da taburcu edeceğiz. Her şey yolunda gözüküyor. Covid hastasına yapılan bu işlem Türkiye’de ilk kez yapıldı. Yoksa daha önce yüksek trokal anestezi ile bypass ameliyatları yapıldı Türkiye’de.”
Geçirdiği ağır ameliyat sonrası kendine gelen 78 yaşındaki kadın ise Kalp ve Damar Cerrahisi Op. Dr. Afşin Yaveri ve hastane yönetimini çok beğendiğini ve başarılı bulduğunu söyleyerek onlara teşekkür edip, "İyiyim, çok iyiyim. Doktorumdan çok memnunum, Allah razı olsun teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hastane bahçesindeki motosikleti çalan hırsız kameralara yakalandı
YEREL HABERLER Hastane bahçesindeki motosikleti çalan hırsız ...
Gercüş'te kitap okuma ve şiir dinletisi etkinliği
YEREL HABERLER Gercüş'te kitap okuma ve şiir dinletisi etkinliği
Batmanlı engelli milli yüzücüden gururlandıran başarı
YEREL HABERLER Batmanlı engelli milli yüzücüden gururlandıran başarı
Uzmanlar karpuzun faydalarına dikkat çekti
YEREL HABERLER Uzmanlar karpuzun faydalarına dikkat çekti
Batman’da traktör devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Batman’da traktör devrildi: 2 yaralı
Gercüş'te traktör devrildi; 2 çocuk yaralı
YEREL HABERLER Gercüş'te traktör devrildi; 2 çocuk yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.