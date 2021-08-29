Batman’da gözaltına alınan 8 torbacı tutuklandı

Batman’da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 8 kişi, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce torbacılık yöntemiyle uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 22,37 gram sentetik kannobinoid maddesi, 3,29 gram extacy hap, 2 kilo 958 gram esrar maddesi, 16,03 gram metamfetamin maddesi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 adet kartuş, 1 adet kuru sıkı tabanca, 10 adet tabanca fişeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 725 TL ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 8 torbacının sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildikleri belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.