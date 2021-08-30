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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da Aşı İnisiyatifi Grubu, ikna çalışmalarına katılıyor

İHA

Batman'da Aşı İnisiyatifi Grubu, ikna çalışmalarına katılıyor

Korona virüs ile mücadelede, 18 yaş ve üstünde en az bir doz aşılanma oranında yüksek kategori de yer alan Batman’da, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil ekipler ve Batman Aşı İnisiyatifi Grubunun yaptığı çağrılarla halk aşı olmaya ikna ediliyor.
Batman’da artan vakalar nedeniyle hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yoğunluk devam ederken İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentin işlek caddesi olan Diyarbakır Caddesinde oluşturulan aşılama noktalarında Batman Aşı İnisiyatifi grubu vatandaşlar ikna ediyor, İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekipleri de aşılama çalışması yürütülüyor.
Batman Tabipler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Veysi Ayhan, korona virüs salgınının devam ettiğini hatırlattı. Drd. Ayhan, "Pandemi yaşamımızda değişiklikler yaptı, hayat tarzımızı değiştirdi, bizi etkiledi sağlığımızı her yönüyle bozdu. Dünyada olduğu gibi ülkemizde ve ilimizde birçok yönüyle etkilenmiştir, halkımıza çağrımız çoğu zaman maske mesafe ve hijyen yanında kesinlikle aşıyı ihmal etmemelerini öneriyoruz. Batman genelinde aldığımız bilgiler günlük PCR testinin pozitif sayısının 500 civarında olduğu aynı zamanda hastanelerde yatmakta olan hastalarımızın yüzde 90'ıaşısız ve aşılarını tamamıyla yapmayanlardan oluştuğu belirtildi. Batman Aşı İnisiyatifi olarak ikna çalışmalarına devam edecektir" dedi.
Bir Kalp Bin Umut Derneği Genel Başkanı Veysi Mercimekçi de, "Batman’da halkı bilinçlendirmeye çalışıyoruz bugünkü aşı bilinçlendirmesi yaklaşık 30’a yakın sivil toplum örgütü ile beraber yürütüyoruz. Çok şükür Batman’da aşı olma oranı yükseldi. Bu da bize büyük bir mutluluk veriyor tüm halkımızı aşıya davet ederek sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu.
Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Hasan Argunağa ise, "Biz Batman Aşı İnisiyatifini bir süre önce kurduk. Batman’daki çok sayıda sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, sendikalar, odalar, vakıflar bir araya geldik. Batman Ticaret ve Sanayi Odasında bir araya gelerek kurduk. Amacımız Batman halkını aşıya ikna etmek. Biliyorsunuz hastalığı hastanelerde yoğun bakımlarda servislerde doluluk oranı fazla bir hafta önce Türkiye’de birinci riskli il sıralamasında olmuştuk. Bilim insanlarımızın uyarısı doğrultusunda fikir birliğimiz var. Batman Çevre Gönüllüleri Derneği olarak Batman Aşı İnisiyatifinde yer aldık. Tedbir bizden takdir Allah’tan diyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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