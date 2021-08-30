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Saç ekim uzmanı doğal ve şık bir saç ekiminin püf noktaları anlattı

İHA

Saç ekim uzmanı doğal ve şık bir saç ekiminin püf noktaları anlattı

Saç ekim alanında 20 yılı aşkın bir süredir tecrübesi ile Ömer Uğur Saç Ekim Merkezinin işletmeciliği yapan Ömer Uğur, saç ekiminin püf noktalarını açıkladı.
Ömer Uğur Seç Ekim Merkezi işletmecisi Uğur, saç ekimi konusunda öncelikle danışanın sağlık açısından herhangi bir engelinin olup olmamasının araştırılmasının önemli olduğunu söyledi. Uğur, "Donör bölgesinin uygun ve yeterli olması gerekir, saç ekimi yaptıracağınız merkezde işlemlerin tecrübeli ve uzmanlar tarafından yapıldığına emin olup bizzat referans sonuçlarını görmenizde yarar vardır. İşlemden sonra dinlenmeye özen gösterilmeli, verilen ilaçların düzenli kullanılması çok önemli, nakil bölgesini ekim yapılacak alan çok iyi korumak gerekiyor ki bu hassasiyet 12 güne kadar devam eder. İlk 15 gün şapka, baret, bere, bone, kapşon takılmaması köklere zarar vermemek için önemlidir. Rahat, geniş kıyafetler tercih edilmeli ve gömlek, kapşonlu veya geniş yakalı tişört giyilmemelidir. Kontrolleri aksatmamalı, söylenilen talimatlara uyulmalı. Ekim yapılan alana göre değişiklik gösterdiği için uyku pozisyonu uzmanların önerdiği gibi verilmeli. Sağlıklı beslenmeli ve bol sıvı içilmeli. İlk 15 gün ekim bölgesine vurma, çapma, kaşıma gibi durumlardan korunmalı. Kirli ortamlarda bulunmayıp rüzgarlı, yağışlı havalardan oluşabilecek enfeksiyon risklerini engellemek için kaçınmalıyız. İlk bir ay deniz, havuz, sauna, spor, ağır egzersiz alkol kullanılmamalı” diye konuştu

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