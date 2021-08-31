Batman’da cami musluklarını çalan hırsız kameraya takıldı

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batman'ın Şafak Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir caminin şadırvan bölümünde bulunan muslukları çalan hırsız, güvenlik kamerasına takıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Batman Şafak Mahallesi'nde gerçekleşti. Hırsız, caminin şadırvan bölümüne geldi. Önce namazlarını bitirip camiden çıkan vatandaşları bekledi ardından şadırvanda bulunan musluklardan bir tanesini hızlıca söküp çaldı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.