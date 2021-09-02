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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merdiven altında üretilen vitamin ilaçları tehlike saçmaya devam ediyor

İHA

Merdiven altında üretilen vitamin ilaçları tehlike saçmaya devam ediyor

Son zamanlarda merdiven altında üretilen ve internet ortamında satılan vitamin ilaçları sayısında bir hayli artış olduğunun gözlemlediğini belirten uzmanlar, bu ilaçların doğurduğu tehlikelere dikkat çekti.
Küresel iklimlerin değişimi ve iş yoğunluğunun getirdikleriyle insanlar gün içerisinde bitap düşüp ve vitamin ilaçlarına ihtiyaç duyduğunu dile getiren uzmanlar, ancak vitamin ilaçlarına en uygun şekilde ulaşmaya çalışan vatandaşların, internet ortamından ulaştıkları bu ilaçların aslında merdiven altında üretildiğini ve doğurduğu tehlikenin farkında olmadığını kaydetti. Batman Eczacılar Odası Başkanı Uzman Eczacı Adnan Bayhan, bu ilaçların doğurduğu tehlikelere dikkat çekerek, “Son zamanlarda ülkemizde, dünyada daha doğrusu en büyük problemlerden bir tanesi ilaç ve vitamin kısımlarının maalesef merdiven altlarında falan yapılmasıyla birlikte insan sağlığına ciddi oranda kötü etkilemesi ve farklı farklı hastalıklara neden olması. Organ yetmezliği gibi büyük komplikasyonların ortaya çıkması. Türkiye’de de son zamanlarda emniyetin yaptığı baskınlarda İstanbul olsun diğer şehirlerde olsun vitamin ürünleri noktasında ciddi bir pazar oluşmakta. Halkımızın kendi sağlığının koruması noktasında ilaç ve vitaminlerini eczane dışında hiçbir yerde almaması kendi menfaatlerine olacaktır. Çünkü eczanede satılan vitamin ve ilaçlar hepsi saklama koşullarından tutun geldiği adrese kadar orijin noktalı hepsi belli olmakta. Market ve diğer yerlerde satılan vitaminler hiçbir şekilde nereden geldiği belli değil, saklama koşulları belli değil ve bunların yüzde 95'i internette alınan vitamin ve bu ürünlerin yüzde 95'i kesinlikle sahtedir. Yapılan bütün araştırmalarda internette satılan, örnek istenilen, analiz yapılan vitaminler genelde yüzde 95 oranda sahte çıkmakta. Onun için halkımızı mümkün mertebede eczane dışında hiçbir şekilde sağlık ürünlerini almamaya davet ediyoruz” dedi.
Vitamin grubu ilaçların özellikle fiyat farkı gözetmeksizin eczanelerden satın alınmasını gerektiğini belirten Batman Eczane Teknisyenleri Derneği Genel Sekreteri Veysi Mercimekçi, merdiven altında üretilen birçok ilacın internet üzerinden daha uygun fiyatlarla halka pazarlandığını ancak bu pazarlama süreci halkımıza yarar değil de zarar olarak geri dönüşü olduğunu kaydederek, "Yıllardır bu meslek içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde son zamanlarda merdiven altında üretilen birçok ilacın internet üzerinden daha uygun fiyatlarla halka pazarlandığını görmekteyiz. Bu pazarlama sürecinde halkımıza yarar değil de zarar olarak insanlara geri dönüş olduğunu fark ettik. Ve bu konuda halkımızı bir şekilde bilinçlendirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“En sağlıklı ilaç eczanelerden alınır”
En sağlıklı ilaçların sadece eczanelerden alındığını belirten Mercimekçi, “Ve özellikle vitamin grubu ilaçlarda halkımızın direk olarak eczane üzerinden ürünleri almalarını gerektiğini savunuyoruz. Ayrıca ilaçların doktor tarafından tavsiye edildikten sonra eczanelerden gelip almasını da halkımıza bildirmek zorundayız. Çünkü sokak ağzıyla, mahalle ağzıyla alınan ilaçların insanlara yarar yerine zarar verdiğini anlatmamız da gerekiyor ayrıca. Biz burada eczane çalışanı olarak insanları bir şekilde bilinçlendiriyoruz. Evet, örnek olarak sadece elimize bir ürün aldık. Ve bu ürün eczanelerde 199 TL’ye satılırken internet üzerinden 150 TL gibi bir fiyatla da halkımız ulaşabiliyor. Lakin o ürünün belirli kabartmaları olduğunu dile getirmek istiyoruz. Mutlaka bunlara halkımız riayet etsinler. Aksi takdirde sahte ürün yan, merdiven altında üretilen ürünler ellerine geliyorlar. Yarar yerine zarar görüyorlar. Bu yüzen dolayı eczane güvendir diyoruz ve alışverişlerinizi eczanelerde yapın diyoruz” ifadelerini kullandı.

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