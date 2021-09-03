Batman'da uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, torbacılık yöntemiyle uyuşturucu ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde edenlere yönelik 31 Ağustos'ta 2 operasyon düzenlendi. 2 ayrı operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 700 gram esrar ve 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.