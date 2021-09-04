Batman’da motorlu kurye çukura düştü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batman Belediyesi tarafından yürütülen altyapı ve yenilenme çalışması nedeniyle açılan çukura motorlu kurye düştü.

Edinilen bilgilere göre, olay, Batman Şafak Mahallesinde meydana geldi. Motorlu kurye siparişleri taşıdığı sırada altyapı çalışması için kazılan yolda oluşan çukura düştü. Batman Belediyesinin yaptığı yol çalışmalarında hiçbir uyarı levhasının bulunmaması dikkatlerden kaçmadı. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsüne çevredeki vatandaşlar yardım etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.