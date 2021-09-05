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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

İHA

Batman'da feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Batman merkez Diyarbakır Caddesi'nde aşırı hız yapan bir otomobil motosiklete arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirirken anne ve babanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre kaza, Batman merkezde bulunan Diyarbakır Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 06 ED 063 plakalı otomobil, Suriye uyruklu aileyi taşıyan motosiklete çarptı. Hız limitini aşan otomobil seyir halindeki motosiklete arkadan çarptı. Meydana gelen kazada olay yerinde 5 yaşındaki çocuk öldü, anne ve babanın da durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar kaza yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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