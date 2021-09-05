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Batman'da iki kaza: 1'i çocuk 2 ölü

DHA

Batman'da iki kaza: 1'i çocuk 2 ölü


Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN'da meydana gelen 2 trafik kazasında, 1'i çocuk 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Batman'daki ilk kaza dün gece Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Suriye uyruklu aileyi taşıyan motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklettekiler yere savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, motosiklettekilerden 5 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen çocuk, otopsi için hastane morguna götürülürken, durumu ağır olan anne ve babası da ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
TRAKTÖRÜNÜN ALTINDA KALDI
İkinci kaza ise Batman Çayı kenarındaki Çığılı köyünde meydana geldi. Çiftçilik yapan Tahir Becerekli (62), kontrolden çıkan ve devrilen traktörünün altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Becerekli'nin cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Otopsinin ardından Tahir Becerekli'nin cenazesi, Çığılı köyünde toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN
2021-09-05 13:31:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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