Batman’da 20 bin TL değerinde elektronik eşya çalan hırsız kameraya takıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batman’da bir plazaya girip 20 bin TL değerinde elektronik eşya çalan hırsız güvenlik kameralarına takıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Batman kent merkezinde bulunan bir plazada meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi plazaya girip 20 bin TL değerindeki elektronik eşyaları çöp poşetlerine koyup çaldı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.