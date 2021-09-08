Batman’da trafik kazası: 1’i ağır 2 yaralı

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Batman Organize Sanayi Bölgesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, boş araziye yuvarlandı. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Batman Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, hız limitini aşıp direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş araziye yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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