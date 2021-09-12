Yüküyle birlikte güneş altına bırakılan eşeği korucular kurtardı

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Balbaşı köyünde saatlerce aç susuz şekilde sıcak güneşin altında yüküyle ağaca bağlı bırakılan eşek, güvenlik korucuları tarafından kurtarıldı.

Sason ilçesine bağlı Balbaşı köyü kırsalında terk edilmiş bir alandan geçen güvenlik korucuları, yükü devrilmiş, bitkin olduğu gözlenen ağaca bağlı bir eşek gördü. Sırtındaki yan yatan yüküyle sıcak güneşin altında saatlerce kaldığı için bitkin halde olan eşeğin ipini çözen güvenlik korucuları, eşeği yükünü sırtından indirerek su verdikten sonra doğaya saldı. Eşeğin kim tarafından ve neden o halde bırakıldığı ise bilinmiyor.

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