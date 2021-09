Kaymakam Mete ilk ziyaretini şehit yakınlarına yaptı

On Numara'da talihli rakamlar

Batman'ın Sason İlçe Kaymakamlığına atanarak göreve başlayan Kaymakam Murat Mete, ilk faaliyeti şehit yakınlarını ziyaret ederek yaptı.

İlçedeki ilk görev gününde şehit yakınlarını ziyaret ederek hayır dualarıyla işe başlamak istediğini belirten Kaymakam Murat Mete, ailesinde iki şehit olan Nizam Demir’i evinde ziyaret ederek, her zaman yanlarında olacağını söyledi. Batman'ın Kozluk ilçesi sınırları içerisinde şehit olan Güvenlik Korucusu Cuma Demir ve 1997 yılında Sason ilçe sınırları içerisinde şehit olan Jandarma Er Metin Demir’in ailesi Nizam Demir’in ailesi ziyaretinde konuşan Kaymakam Mete, “Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve birliği için seve seve şehit olmuş kardeşlerimize ve ailelerine minnet borçluyuz. Bizler, her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanındayız. Tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor, acil şifalar diliyorum” dedi.

Kaymakamın ilk ziyaretini kendilerine gerçekleştirmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirten Nizam Demir ise “Devletimiz hiç bir zaman bizleri yalnız bırakmadı. Bütün imkanlarıyla bizlere sahip çıkmış ve her sıkıntımızda yanımızda oldular. İlçemize atanan yeni kaymakamımızın da ayağının tozuyla ilk olarak bizim kapımızı çalması bizleri çok duygulandırdı. Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.