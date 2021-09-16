29 yıl önce katledilen Değirmendere şehitleri anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Değirmendere Köprüsünde 1992 yılında PKK'lı teröristlerce minibüse düzenlenen saldırıda şehit olan 9 vatandaş, şehadetlerinin 29'uncu yılında düzenlenen törenle anıldı.

Eylül 1992'de Batman'ın Kozluk ilçesinden Geçitaltı köyüne gitmekte olan minibüs, Değirmendere mevkiinde köprüde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından durdurulmuş ve içinde bulunan siviller ile güvenlik korucuları taranmış, ardından eli kanlı teröristler, minibüsü ateşe vermişti. Hain saldırıda Sason Kayabaşı Mahallesi ve Kozluk'un Geçitaltı köyünde ikamet eden güvenlik korucuları Razzo Demir, Cuma Demir, Hasan Demir, Nazmi Çelik, Halit Güldü ile siviller Cemal Demir, Ceyhan Karataş, Emin Yurdakul, Ahmet Durmaz şehit olmuş, 5 kişi de yaralanmıştı.

Batman'daki şehit aileleri ve gaziler öncülüğünde Kozluk ilçesine bağlı Değirmendere Köprüsü üzerinde düzenlenen anma programında konuşan Kozluk Kaymakamı Eyyüp Güngör, "Bu elim dolu hadise eli kanlı terör örgütünün kalleş yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir fakat bu tür saldırılar, devletimizin ve milletimizin inayetiyle akamete uğratıldığı gibi hiçbir zaman da emeline ulaşmayacaktır. Değirmendere Köprüsünde şehit düşen vatandaşlarımıza Cenabı Allah’tan rahmet; gazilerimize ise sağlık ve afiyet dolu bir hayat diliyorum" dedi.

Anma programında şehitler için Kur'anı Kerim okunarak dua edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.