Vali Şahin, Sason Kaymakamı Mete ile bir araya geldi

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Batman Valisi Hulusi Şahin, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sason İlçe Kaymakamlığına atanan Kaymakam Murat Mete’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlık makamında Kaymakam Mete ile bir süre görüşen Vali Şahin, yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, görevinde başarılar diledi. Kaymakam Mete de Vali Şahin'e ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.

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