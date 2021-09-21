Kamyonete asılan çocuklar yürekleri ağızlara getirdi

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Batman Diyarbakır Caddesinde seyir halindeki kamyonete asılan iki çocuğun tehlikeli hareketleri yürekleri ağızlara getirdi.

Olay, Batman’ın en işlek caddesi olan Diyarbakır Caddesinde meydana geldi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde 2 çocuğun kamyonetin arkasına asıldığı görüldü. Çocukların tehlikeli hareketleri yürekleri ağızlara getirirken, çocuklar araçla birlikte bir süre sonra gözden kayboldu.

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