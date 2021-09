Kuraklıktan dolayı saman biriktiremeyen besiciler, meşe yaprağı stokluyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde kurak geçen ilkbahar ve yaz mevsiminin ardından hayvanları için kışlık saman stoklayamayan Batman kırsalındaki besiciler, çareyi meşe yaprağı kesip, stoklamakta buldu.

Yağışlara bağlı yaşanan kuraklıktan dolayı artan saman fiyatları nedeniyle hayvanlarına kışlık yiyecek olarak meşe yaprağı stoklamak için imece usulü çalışan Batman'ın Sason ilçesindeki besiciler, sabahın erken saatlerinde işe koyularak, her gün bir aile için bahçelerdeki meşe yaprağını keserek stoklama yapıyor. Yaşanan kuraklık nedeniyle az miktarda bulunan saman fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle saman alamadıkları için yaprak kestiklerini belirten Sason ilçesine bağlı Dereköy’de küçükbaş hayvan besiciliği yapan Ferit Satan, zor bir iş olduğu halde hayvanlarının kışlık yiyeceği olan yaprakları stokladıklarını belirtti. Satan, “Biz kış için yaprak kesiyoruz. Bu yıl yağış olmadığı için saman fiyatları çok yüksek alamadık. Biz de kışlık olarak yaprak kesiyoruz. Sabah saat 08.00 civarında komşularla bir araya gelerek bahçelerimizde bulunan yaprakları kesiyoruz. Her gün bir aile için yaprak stokluyoruz. Bir grup yaprağı keserken, diğer grup toplayarak bağlıyor. Bu işi eskiden dedelerimiz yapıyordu. Çok zor bir iştir. Ama biz bu işi yapmak zorundayız. Besicilikten başka bir işimiz yok” dedi.



“Dedelerimizden gördük biz de bu işi sürdürüyoruz”

Yaptıkları işin çok zor olduğunu belirten Dereköy’deki hayvan besicilerinden Cuma Polat ise, "Sabahları erkenden kalkıp buraya geliyoruz. Köydeki diğer besiciler ile birlikte bu işi yapıyoruz. Bu işi kimse tek başına yapamıyor. Her gün bir besici için yaprak kesiyoruz. Bir grup keserken, bir grup topluyor, bir grup da taşıyor. Gerçekten çok zor bir iş ama, biz yapmaya mecburuz. Dedelerimizin zamanında yapıldığı için bizde gördük ve şimdi bizde bu işi sürdürüyoruz. Çok zor bir iş ama saman fiyatları çok yüksek olduğu için hayvanlarımız kış mevsiminde aç kalmasın diye yaprak kesiyoruz” diye konuştu.

Kestikleri yaprakları traktörleriyle evlerine taşıyan besiciler, orada stoklayarak hayvanlarının kışlık yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.