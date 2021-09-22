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Minik çocukla yavru köpeğin oynaması kameraya yansıdı

İHA

Minik çocukla yavru köpeğin oynaması kameraya yansıdı

Batman’ın Gercüş ilçesinde 3 yaşındaki Çınar Gezer ile kendisiyle oynayan yavru köpek renkli görüntüler oluşturdu.
Gercüş ilçesi Bağlarbaşı Mahallesinde evinin bahçelerinde yavru sokak köpeği gören Çınar, köpeğin yanına gelerek oynamaya başladı. Yavru köpek de çocukla oynamaya başlayınca mahalle sakinlerince bu durum cep telefonuna kaydedildi. Çekilen görüntülerde, yavru köpek çocukla bir süre oynadıktan sonra 3 yaşındaki çocuğun mutluluğu kameraya yansıyor.

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