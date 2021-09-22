Gercüş’te ilaç içen çocuk zehirlendi

Batman’ın Gercüş ilçesinde 1 yaşındaki çocuk, bulduğu ilacı içmesi sonucu zehirlendi.
Olay, Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seki köyünde ikamet eden 1 yaşındaki Latife Işık, evde oynadığı esnada bir anda gözlerden kaybolup ahırın kapısının önündeki ilaçtan içti. Bir süre sonra rahatsızlanan çocuk, ailesi tarafından komşuları olan Rıdvan Işık'a haber vermesi üzerine çocuk Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Latife Işık, hayati tehlikesinin bulunduğu gerekçesiyle müşahede altına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.